Die hier eingesetzten Soldaten führen unermüdlich die gesundheitsbehördlichen Kontrollen durch und das 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr. Alle Fahrzeuge müssen kurz angehalten und die Insassen auf die Herkunft sowie das Reiseziel befragt werden. „Aufgrund dieser Informationen treffen die Soldaten als Organe der Gesundheitsbehörden die Entscheidung, ob der Einreisende in eine zehntägige Quarantäne gesendet wird. Bei Durchreisenden, dem Transitverkehr, ist keine Quarantäne notwendig“, erklärt Robert Kulterer vom Militärkommando. An starken Reisetagen können gut 25.000 Personen am Grenzübergang Nickelsdorf kontrolliert und behördlich abgefertigt werden. Am 3. Jänner belief sich der Andrang sogar auf mehr als 34.000 Menschen. „Es kommt vor, dass sich Personen am Grenzübergang mit einem Partezettel ausweisen, um einreisen zu können und ihren verstorbenen Angehörigen abzuholen“, so Kulterer.