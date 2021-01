Ab der kroatischen Grenze wurde der 400 Meter lange Konvoi von der Polizei begleitet. Die erste Station war ein Lager in Sisak, wo ein Teil der Güter entladen wurde: „Die Menschen vor Ort packten mit an. Vereine und sogar ein Motorradklub hatten alles perfekt organisiert.“ Dann ging es weiter direkt in die am schwersten betroffenen Ortschaften: „Dort wurden die von uns gebrachten Güter von Frauen in einer Halle in Carepakete umgepackt und zum Teil sofort an Bedürftige ausgegeben.“ Die Dankbarkeit der Menschen habe ihn tief berührt, so Nakovich.