Nicht nur über, sondern auch mit den Hausärzten wird hierzulande in Sachen Corona-Impfung gesprochen. In einer eigens anberaumten Sitzung mit den Ärztevertretern des Landes wurde gestern der Grundstein für die geplante Verimpfung der Vakzine gelegt. Wie berichtet, soll die Immunisierung der breiten Bevölkerung hierzulande nicht in Impfzentren, sondern wohnortnahe und von Medizinern im niedergelassenen Bereich durchgeführt werden.