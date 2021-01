Das Herzstück des Hauptplatzes ist der Stadtbrunnen. Das achteckige Becken wurde nun, ebenso wie die Rochussäule, sorgsam abgetragen und wird fachmännisch in einer Restauratoren-Werkstatt in Bruckneudorf renoviert. Der 1857 errichtete Brunnen, dessen Inschrift unter anderem an einen Besuch von Kaiser Franz Joseph erinnert, ist denkmalgeschützt. Daher wurde das genaue Vorgehen bei den Arbeiten stets mit dem Denkmalamt abgesprochen, um die historische Substanz bestmöglich zu erhalten. Anfang Mai sollten Brunnen und Rochussäule wieder an ihrem ursprünglichen Standort im Ortskern zurückkehren. Finanziert wird das Projekt vom Bundesdenkmalamt, dem Land und der Stadtgemeinde selbst.