Langjährige Haftstrafen für weitere Angeklagte

Oktar war im Juli 2018 verhaftet worden. Die Polizei führte Razzien in seinem Sender durch und in zahlreichen Unternehmen, die mit dem Prediger in Verbindung gestanden haben sollen. In dem nun an einem Gericht in Istanbul zu Ende gegangenen Prozess mit einer Anklageschrift von 4000 Seiten waren mit ihm 235 weitere Menschen angeklagt. Auch für sie gab es teilweise langjährige Haftstrafen.