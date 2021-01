Über die Hilfsbereitschaft der Menschen im Burgenland ist die Familie sehr gerührt: „Dass so viele teilweise fremde Menschen helfen, gibt neue Kraft“, so Raphael H. Er hatte sich in den letzten Monaten bemüht, das neue Haus fertigzustellen. Die finanzielle Situation ist angespannt. Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst reagierte sofort und initiierte die Spendenaktion. Mit Erfolg. 15.000 Euro konnten jetzt in Form eines Schecks übergeben werden.