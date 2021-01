„Du musst deinen eigenen Weg finden“

Dieser Reifeprozess war nach Straßers Ansicht unvermeidbar, um seine jetzige Klasse zu erreichen. „Es bringt wenig, wenn Leute einem vorsagen, was man zu tun hat oder wie es gehen sollte. Du musst deinen eigenen Weg finden“, betonte Straßer. Dieser führte ihn zum Sieg in Zagreb am Mittwoch und Platz zwei hinter Schwarz in Adelboden am Sonntag.