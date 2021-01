Der digitale Wandel schreitet zügig voran und wird im Bundesland Niederösterreich schon seit vielen Jahren intensiv begleitet und bearbeitet. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich zudem gezeigt, dass die heimischen Betriebe mit ihren Digitalisierungsbestrebungen im Jahr 2020 nochmals den Turbo gezündet haben. Insgesamt 501 Anträge für die Förderaktion „digi4Wirtschaft“ wurden bereits positiv erledigt, und rund 8,7 Millionen Euro an Unterstützung konnten somit ausgezahlt werden. Für die Verantwortlichen, Landesrat Jochen Danninger, Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker sowie ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, ein Schritt in die richtige Richtung: „Unter den eingereichten Projekten finden sich großartige Ideen und Entwicklungen. Einen Teil dieser Projekte wollen wir nun auch vor den Vorhang holen und der Digitalisierung in Niederösterreich und besonders seinen Unternehmen ein mediales Schaufenster bieten“, erklärt Danninger.