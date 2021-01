Die US-amerikanische First Lady Melania Trump hat sich am Montag überraschend auf der Webseite des Weißen Hauses mit einem Statement gemeldet, in dem sie die blutigen Ausschreitungen am 6. Jänner am Kapitol bedauert und verurteilt. Sie sei „enttäuscht und entmutigt von dem, was letzte Woche passiert ist“, schrieb sie.