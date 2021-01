Impf-Marathon im Spätsommer abgeschlossen

Jenen Teil, der 75.000 über 80-jährigen Steirerinnen und Steirer, die sich nicht in einem Pflegeheim befinden, will man über die Städte und Gemeinden kontaktieren, ob Impf-Interesse besteht. Städte- und Gemeindebund haben hierfür bereits Unterstützung zugesichert. Die Politik hofft jedenfalls auf einen „Impf-Sog“, wodurch sich ein möglichst großer Teil der Bevölkerung impfen lässt. Ende des zweiten Quartals will man dann auch jene Menschen impfen, die nicht zu den Risikogruppen gehören oder in systemrelevanten Berufen tätig sind. „Wir hoffen, dass wir so im Spätsommer alle Menschen geimpft haben, die geimpft werden wollen“, sagt Bogner-Strauß.