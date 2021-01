Folge zwei von „Krone oder Kasperl“ im Jahr 2021. Diesmal geht‘s in der Sendung bei Peter Frauneder und Michael Fally natürlich auch um das Liebes-Outing von Dominic Thiem. Frauneders - augenzwinkernde! - Einschätzung: „Jetzt wird Dominic wohl den Zirkus kaufen.“ Außerdem Themen in der Sendung: die Sturz-Orgie bei den Ski-Rennen am Wochenende, das Chaos um die Rennen in Wengen, der Triumph des Marco Schwarz, das „Debakel“ Österreichs bei der Vierschanzentournee und die Niederlagen der Bayern und Leipzigs in der deutschen Bundesliga (alles im Video oben).