46 Mitarbeiter noch im Betrieb

Infolge der Restrukturierungsmaßnahmen kam es bisher zu Schließungen des Unternehmensbereiches „Großkälteanlagen“ an der Niederlassung Wiener Neudorf sowie der Unternehmensbereiche Großkälteanlage", Elektro- & Regeltechnik, Heizung & Sanitär sowie Rohr- & Anlagenbau, jeweils in der Zentrale in Graz und in der Zweigniederlassung in Linz. Derzeit sind im Unternehmen 46 Mitarbeiter beschäftigt, im November waren es noch rund 100.