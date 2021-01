Lenkung im Detail einstellbar

Der Vorteil von Space-Drive: Über das sogenannte Force-Feedback-System lässt sich das System feinfühlig auf die Wünsche des Fahrers abstimmen. „Bei Langstreckenrennen kann man in Zukunft die Lenkung verstellen und so auf unterschiedliche Witterungsbedingungen reagieren“, blickt Winkelhock in die Zukunft. Er wünscht sich, dass das System für den Rennsport noch schneller wird. Speziell im Regen, wenn das Auto plötzlich ausbricht, „da ist es noch ausbaufähig“. Er könnte sich sogar vorstellen, dass man künftig über „Steer by wire“ die Spur an der Vorderachse verstellt und so die Reifentemperatur, wie in der Formel 1 bei Mercedes, beeinflussen kann. Auch Schneider schwärmt: „Steer by wire ist die Zukunft.“