Beim alpinen Ski-Weltcup der Damen Ende Februar in Val di Fassa (Fassatal) wird es laut FIS-Mitteilung vom Montag ein zusätzliches Rennen geben. Der für 6. Dezember in St. Moritz geplante Super-G wird nun am 26. Februar im Herzen der Dolomiten nachgetragen, wo am 27. und 28. Februar eine Abfahrt und ein weiterer Super-G auf dem Programm stehen.