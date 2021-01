Scheinadresse in der Großfeldsiedlung

Am Sonntagabend tauchte der 32-jährige Lenker bei dem Fahrzeug auf. Die Polizei nahm ihn fest, er war den Drogenfahndern bereits wohlbekannt. Er hat bereits einige Vorstrafen wegen Suchtmitteldelikten und befand sich auch aktuell im Visier des LKA. Gemeldet war er an einer Scheinadresse in der Großfeldsiedlung. In der Donaustadt besaß er jedoch ein Haus, in dessen Keller die Drogenfahnder fündig wurden. Die 370 Pflanzen wurden abgeerntet.