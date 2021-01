Wegen der britischen Mutation des Coronavirus hat ein Regierungsberater in Frankreich die Schließung der französischen Grenze zu Großbritannien gefordert. Dies sollte auch für andere Länder erwogen werden, in denen die in Großbritannien entdeckte Variante häufig aufgetreten ist, sagte Arnaud Fontanet, Mitglied des Wissenschaftsausschusses, dem TV-Sender BFM am Montag.