Corona-Tests fielen negativ aus

Die gute Nachricht: Am Coronavirus ist der 88-Jährige wohl nicht erkrankt. Er habe vor seiner Abreise auf den Malediven einen PCR-Test gemacht, „der war negativ“, so der Society-Baumeister. „Zur Sicherheit“ habe dann auch in Wien einen Test machen lassen, „da bekomme ich morgen das Ergebnis. Ein weiterer Schnelltest war ebenfalls negativ“, so Mörtel.