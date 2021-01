Unter 200 Neuinfektionen am Sonntag

Insgesamt gibt es derzeit laut Landesstatistik 3143 aktiv infizierte in der Steiermark. Am Sonntag - traditionell ein „schwacher“ Tag - kamen 194 Neuinfektionen dazu. Die Zeit des starken Anstieges bei den Todesfällen ist zum Glück vorüber (die 16 neuen Fälle am Wochenende sind laut Land Steiermark in erster Linie Nachmeldungen), derzeit liegt die Gesamtzahl bei 1438.