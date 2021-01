Obergeschoss war in Vollbrand

Das Obergeschoss befand sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei in Vollbrand. Der Mitbewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum eingeliefert. Der Vater und dessen Kinder, die ohne Verletzungen davonkamen, wurden ärztlich untersucht.

Die Feuerwehr löschte den Brand - die Ursache konnte bis dato noch nicht geklärt werden.