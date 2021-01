Seine Profikarriere begann 1986 beim brasilianischen Klub Santos. „Meine Bestrebungen und meine Leidenschaft für Fußball nehmen nur noch zu“, erklärte „King Kazu“ in einer Stellungnahme. Er war in der vergangenen Saison viermal in der J-League zum Einsatz gekommen. Sein bisher letztes Tor gelang dem Stürmer 2017 in der zweiten Liga gegen Thespakusatsu Gunma.