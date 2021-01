Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Sieg von Marco Schwarz beim Slalom in Adelboden, den knapp verpassten Podestplatz von Tamara Tippler beim Super-G in St.Anton, den dritten Platz von Stefan Kraft in Titisee, die Silber-Medaille von Benjamin Maier bei der Bob-EM und die erneute Niederlage unseres Handball-Teams gegen Deutschland (alles im Video oben).