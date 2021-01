Gemäß der Studie haben alle sechs inbegriffenen Meister einen Umsatz-Rückgang im von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Geschäftsjahr erlitten. Auf den Matchtag bezogen (Ticketing, Merchandising, etc.) erwischt es Porto - die Portugiesen spielten damals zudem nicht in der Champions League - vergleichsweise am schlimmsten. Nur Bayern (5,9 Mio.) und Real (300.000) haben Profite erwirtschaftet. Den größten Bilanzverlust (125,8) verzeichnete Paris Saint-Germain, nachdem die Ligue 1 als einzige der Topligen im April aufgrund der Pandemie abgebrochen worden war.