Die Folge war eine wilde Debatte. Während die einen die Aufregung rund um diese Worte gar nicht verstehen konnten, waren andere außer sich und unterstellten dem TV-Experten sogar Rassismus. So war etwa bei Podolski der Ärger riesengroß. „Marcel Reif - der Name ist leider nicht Programm, stattdessen diese dumme Aussage. Beim nächsten Mal einfach die Klappe halten“, schrieb der deutsche Nationalspieler via Twitter.