Auftritt in „Harry Potter“

Erste Schauspielerfahrung sammelte der in Harare geborene Page 2009 übrigens als Komparse in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1“. 2013 schloss er im Drama Centre London seine Schauspielausbildung ab und spielte danach unter anderem Shakespeare im Globe-Theater. Es folgten Rollen in der US-Serie „Roots“ und in der Justiz-Serie „For the People“.