Nach der „Show-Impfung“ am 27. Dezember und den vorgezogenen 3000 Impfdosen in der Vorwoche geht es diese Woche in der Steiermark richtig los mit der Corona-Impfung. Laut Impfkoordinator Michael Koren haben 180 von 230 steirischen Alten- und Pflegeheimen Bedarf angemeldet. Die genaue Impfstrategie wird heute, Montag, bei einem Impfgipfel festgelegt.