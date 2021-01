Der Bildungsminister hatte am Wochenende angesichts der „sehr unterschiedlichen“ Infektionszahlen in den Bundesländern auch eine „regionale Lösung“, also eine Öffnung der Schulen nur in Regionen mit niedriger Infektionszahl, in den Raum gestellt. Beide Modelle hätten aber dem Minister zufolge Vor- und Nachteile. Die Entscheidung über die Öffnung der Schulen soll jedenfalls „zeitnah, bis spätestens Mitte der Woche“ erfolgen, so Faßmann am Sonntagabend in den ORF-Nachrichten.