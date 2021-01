Wegen Bauarbeiten für das U-Bahn-Linienkreuz U2/U5 treten ab Montagabend mehrjährige Verkehrsumleitungen in Kraft. Konkret ist die Zweierlinie zwischen Rathaus und Universitätsstraße/Alser Straße betroffen. Dieser Abschnitt wird für Autofahrer, die vom Museumsquartier in Richtung neunten Bezirk unterwegs sind, ab ca. 22 Uhr gesperrt. Sie werden über die Felder- und Ebendorfer Straße umgeleitet. In der Gegenrichtung bleibt die Zweierlinie einspurig befahrbar.