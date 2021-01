Damit ist jetzt Schluss. „Ich erwarte mir, dass ich am Samstag auch in der Liga spiele. Das habe ich mir verdient, das kann ich mir erlauben zu sagen“, findet der Wiener im Gespräch mit der “Krone“ klare Worte. „Ich bin zu gut, um nur auf der Bank zu sitzen. Irgendwann reißt mein Geduldsfaden.“Unter Koller im Team Zu lange wurde er schon nur aufgebaut: 2011 übersiedelte er von Austrias Akademie auf die Insel. Über Stoke kam er 2017 zu Watford. Er sollte als “Einser“„ aufgebaut werden. Eine Saison wurde er an Kilmarnock verliehen, belegte mit dem Underdog in Schottland Platz drei. Watford beorderte ihn zurück, verlängert bis 2024. Aber Einsätze bleiben aus.