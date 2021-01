Für Nina Ortlieb war es die Enttäuschung, die so unbeschreiblich groß auf ihr lastete. Aus in der Abfahrt, Aus im Super-G – der Traum vom Podium beim Heimrennen zerplatzte für die Fahrerin vom Skiklub Arlberg rüde und laut. Fassungslos stellte sie sich im Ziel die Frage, was denn da los gewesen sei: „Es gibt kaum ein Training, bei dem ich nicht die Schnellste bin. Und dann das“ Im Frust regte sich freilich Widerstand: „Jetzt bin ich am Boden, aber das Aufstehen, das kann ich gut.“