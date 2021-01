Quarterback Lamar Jackson hat im 3. Anlauf mit den Baltimore Ravens ein Play-off-Spiel in der National Football League gewonnen und sein Team am Sonntag zu einem 20:13 gegen die Tennessee Titans geführt! Die Ravens drehten vor einigen tausend Zuschauern in Tennessee dabei einen 0:10-Rückstand und stehen erstmals seit Jänner 2015 wieder in der zweiten Runde der Play-offs. Dort geht es entweder gegen die Buffalo Bills oder die Kansas City Chiefs.