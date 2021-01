Revanche geglückt! Zweimal zogen die Salzburger in der heurigen Saison gegen die Südtiroler schon den Kürzeren, am Sonntag gewannen sie auswärts mit 3:2. Die Eisbullen feierten den vierten Sieg in Folge, sind aktuell neben Fehervar das Team der Stunde in der ICE-Hockey-League. Bulls-Coach Matt McIlvane vertraute im Tor wieder auf „JP“ Lamoureux, auch Layne Viveiros kehrte ins Lineup zurück. Ansonsten stand dasselbe Aufgebot wie gegen Bratislava am Eis.