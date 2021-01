Auch Politiker dürften in der jetzigen Zeit nicht mehr an das „Ich“, sondern nur noch an das „Wir“ denken. „Politik ist eine sehr noble Tätigkeit, wenn sie zum Wachstum der Gesellschaft beiträgt. Doch wenn Politiker nur dem persönlichen und nicht dem gemeinnützigen Wohl nachgehen, ruinieren sie alles. Ein Politiker, ein Pastor, ein Katholik, ein Bischof, ein Priester, der in der jetzigen Lage nicht an das ‚Wir‘, sondern an das ‚Ich‘ denkt, ist der aktuellen Lage nicht gewachsen“, sagte der Papst, der vor Egoismus warnte. Nur mit Einheit könne man Konflikte überwinden.