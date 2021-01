Der Einheimische ist am Sonntag beim Skifahren im Skigebiet Gaislachkogel in Sölden schwer verletzt worden. Der Mann kam auf einer schwarz markierten Piste aus ungeklärter zu Sturz, prallte zunächst gegen eine Absperrmatte bzw. einen Aufprallschutz bei der Bergstation und dann gegen eine mit Aufprallschutzmatten abgesicherte Metallsäule. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.