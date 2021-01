Die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden! Diese Entscheidung teilten die Veranstalter am Sonntagabend via Twitter mit. Zuvor hatten sich die Organisatoren des Turniers vom 13. bis 31. Jänner auf einem planmäßigen Treffen mit Teilen der ägyptischen Regierung beraten.