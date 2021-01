Die WM-Generalprobe von Österreichs Handball-Männern hat am Sonntag mit einer bitteren Niederlage gegen Deutschland geendet! Vier Tage nach dem 27:36 in Graz musste sich Rot-Weiß-Rot am Sonntag auch im EM-Quali-„Rückspiel“ in Köln mit 20:34 (5:19) geschlagen geben, nach einer rabenschwarzen ersten Hälfte gelang im zweiten Durchgang nur noch Schadensbegrenzung. Die erhoffte Mut-Injektion für die am Donnerstag beginnende Endrunde blieb freilich aus. Dann trifft Österreichs ersatzgeschwächte Auswahl in Ägypten auf Außenseiter USA, Vize-Weltmeister Norwegen und den mehrfachen Welt- und Europameister Frankreich.