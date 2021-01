Am 10. Jänner 2021 um 10.24 Uhr kam es in Linz im Kreuzungsbereich der Wiener Straße mit der Lunzerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht. Ein 57-jähriger Linzer fuhr mit seinem Firmenfahrzeug auf der Zeppelinstraße in Richtung Umfahrungsstraße Ebelsberg, wobei die Ampel grünes Licht für seine Fahrtrichtung zeigte.