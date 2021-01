Wer in den Ordis anfangs die Spritze erhält, sollte klar geregelt sein: „Je älter, desto früher - und medizinisches Personal zuerst“, so Mückstein. Ein Vorteil der Praxen sei die bessere Aufklärung als in „anonymen Schnupfenboxen“. „Ich kenne ja meine Patienten gut“, so der Arzt. Stehen bald genügend Dosen bereit, sollte jeder auswählen dürfen, welchen Impfstoff (es gibt bekanntlich verschiedene Hersteller) er verabreicht bekommt.