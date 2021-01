Stromunfall

Der 25-Jährige verstarb Samstag - wie berichtet - bei Baumschnitt-Tätigkeiten in der Folge eines schweren Stromschlags. „Egal ob Musikverein, Gemeinderat oder in seiner Funktion als Landjugend-Leiter: Er war ein geschickter Mensch, stets verlässlich, hochintelligent, einer, den jeder mochte. Fischlham und der Nachbarort Steinerkirchen stehen unter Schock, wir trauern mit der Familie,“ so Bürgermeister Franz Steininger.