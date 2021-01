So viel wurde in Oberösterreich im 21. Jahrhundert wohl garantiert noch nie demonstriert. Gestern, Sonntag, fand in Gmunden eine weitere (nicht angemeldete) Corona-Demo - ein so genannter „Spaziergang“ - mit 250 Menschen statt. Dabei zogen die Teilnehmer vom Toscana-Parkplatz zum Rathausplatz - auch in Steyr wurde demonstriert. Und heute sind in Gmunden und Bad Ischl Protestkundgebungen mit 1000 Teilnehmern angemeldet.