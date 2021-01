Als „die Möglichkeit die Schulen nicht nur zu öffnen, sondern auch offen zu halten“, pries Bildungsminister Heinz Faßmann die neuen „Anterio-Nasal-Tests“ an, mit denen sich in Zukunft die Schüler einmal wöchentlich selbst testen sollen. Statt dem herkömmlichen, recht unangenehmen Nasenabstrich muss das Stäbchen nur wenige Zentimeter in die Nase eingeführt werden. Der Abstrich soll fast so genau sein wie die professionell durchgeführten Tests.