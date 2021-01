In etwa 30.000 Geheimagenten, Polizisten und Militärs werden im Einsatz stehen, wenn Joe Biden und Kamala Harris am 20. Jänner auf den Stufen vor dem Kapitol in Washington ihre Amtseide leisten werden. Nach dem Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol in der vergangenen Woche ist die Angst vor neuen Unruhen groß.