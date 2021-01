Manchester City muss vorerst auf Mittelstürmer Sergio Aguero verzichten. Der 32-jährige Argentinier befindet sich in Selbst-Quarantäne, wie Trainer Pep Guardiola am Sonntag nach dem 3:0-Sieg im englischen Fußball-FA-Cup gegen Birmingham City bekanntgab. „Er war leider in Kontakt mit einer Person, die positiv getestet wurde“, erklärte Guardiola.