Wer bricht Vorherrschaft von Vlhova?

Somit ist für Österreichs Asse um Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Co. alles angerichtet. Denn insbesondere Liensberger, die in allen vier Saison-Slaloms bisher auf dem Stockerl stand, will die Vorherrschaft von Petra Vlhova in Flachau brechen. Die Slowakin hat sich die letzten zwei großen Siegerschecks im Pongau gesichert und ist auch morgen, wenn es um 58.300 Euro für den Triumph geht, die große Gejagte.