Zu wenig und viel zu viel. „Katastrophale Bilder“ aus der Steiermark und teils vom Semmering, gähnende Leere in Tirol: Das Skifahren bleibt polarisierendes Thema in der Pandemie. Denn während die einen bereits freiwillig den Pistenspaß einschränken, wird den anderen mit Sperren gedroht. Dafür rückt wieder Innenminister Karl Nehammer aus, der „gegen schwarze Schafe unter den Liftbetreibern“ rigoros gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden vorgehen will, damit aus Verantwortungslosigkeit kein Profit geschlagen werden könne. Es möge gelingen, diese Bilder von Menschenmassen versteht wirklich niemand mehr. Aber ebenso wenig wie das neue Zauberwort Reintesten (früher Freitesten). Die Regierung habe nicht mit einem einzigen Vertreter der Veranstaltungsbranche gesprochen, ehe die neue Test-Strategie bekannt wurde, kritisiert die Österreichische Veranstaltungswirtschaft. „Es braucht aber eine gemeinsame Strategie und nicht nur Ankündigungen von Maßnahmen, die wieder nicht zu Ende gedacht sind und deren Chaospotenzial dann auf unserem Rücken ausgetragen wird“, sagt etwa Barracuda-Music-Chef Ewald Tatar. Ob es vor Theater, Konzerthaus & Co. auch zu solchen Schlangen vor den Teststationen kommt wie vor den Skiliften? Es schaut danach aus…