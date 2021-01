Marco gab sich damit aber nicht zufrieden, schließlich kannte er auch Menschen, die trotz Topjob und Familie nur so vor Energie sprühten - und an diesen wollte er sich orientieren. Nach ausgiebiger Recherche stieß er schließlich auf das sogenannte „Biohacking“, das einen selbstverantwortlichen Ansatz in Bezug auf die körperliche und geistige Gesundheit verfolgt. „Ich bestellte einen DNA- und Nahrungsmittelunverträglichkeits-Test sowie einen Fitness-Tracker und begann mich intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen“, beschreibt er den Einstieg. So entdeckte er beispielsweise, dass Milch sein Immunsystem schwächt. „Da ich sehr kritisch bin, trank ich daraufhin einen Liter Milch - und ich wurde prompt krank.“ Also wurde Milch vom Getränkeplan gestrichen. Auch andere kleine Veränderungen - etwa morgens 30 Sekunden lang kalt zu duschen oder kein blaues Licht vor dem Schlafengehen sowie diverse Meditationstechniken - wirkten sich binnen kurzer Zeit positiv auf sein Wohlbefinden aus. Am Ende stand aber vor allem eine grundlegende Erkenntnis: „Wir haben uns heutzutage so weit von unserem natürlichen Lebensstil entfernt, das unser Organismus darunter leidet.“