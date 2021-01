Seit einiger Zeit lebt das Paar – die Mutter ist Österreicherin, ihr Mann aus der Dominikanischen Republik – nach einem Wohnungsbrand in dem Heim in der Döblinger Gunoldstraße. Samt vier kleiner Kinder, eines erst zwei Monate alt. Aufgrund von verpassten Kinderarztterminen und der unsicheren Wohnsituation entschied das Jugendamt, dem Pärchen den Nachwuchs abzunehmen – wegen Gefahr in Verzug, wie es heißt.