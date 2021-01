Dichtes Gedränge und kaum Abstand auf der einen, gähnende Leere auf der anderen Seite. Während es am Wochenende im Osten Österreichs erneut großen Ansturm auf so manche Skigebiete gab, sind viele Pisten im Westen Österreichs so leer, dass die ersten Betreiber beginnen, die Öffnungszeiten einzuschränken.