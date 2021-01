An sich ist der Bregenzer Leutbühelplatz für Fahrzeuge gesperrt, aber für den Kastenwagen wurde dankenswerterweise eine Ausnahme gemacht: Ist schon der 40 Jahre alte Citroen HY ein Hingucker, werden schnell auch andere Sinne angeregt. Plötzlich riecht es in der Stadt sehr verführerisch, denn das Innere des Oldtimers wurde zu einer Crêpes-Küche umgebaut, aus der Cini Duru köstliche Eigenkreationen reicht und somit den Geschmackssinn bestens bedient. "Meine ersten Sandkuchen stellte ich am Ufer der Bregenzer Ache her", erinnert sich die Älteste von fünf in Kennelbach geborenen Geschwistern, "und seit ich sieben Jahre alt bin, habe ich jeden Sommer bei meinem Onkel, der in der Türkei eine Bäckerei betreibt, Kreationen für seine Kunden gebacken."