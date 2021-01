Was Marlies „Maestra“ Brunnhofer betreibt, ist Leistungssport - allerdings einer, der nach wie vor gesellschaftliche Anerkennung sucht. Brunnhofer ist die erfolgreichste E-Sportlerin Österreichs. Ihre Disziplin: „League of Legends“, ein Online-Strategiespiel, in dem zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander antreten. Mit der Organisation Aequilibritas eSports spielte sie als einzige Frau in der zweithöchsten Liga im deutschen Sprachraum.