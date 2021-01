„Ich bin insgesamt sehr zufrieden, dass wir den zweiten starken Gegner besiegt haben. Das Spiel hat uns im Pressing neue Anhaltspunkte für die Trainingsarbeit geliefert. In der zweiten Halbzeit haben unsere Jungs gezeigt, welch große Talente wir in unseren Reihen haben“, resümierte Coach Chris Ilzer. „Wir können das aber gut einordnen, wissen, dass dies nur Testspiele sind und dass es sehr wohl noch Dinge gibt, über die wir uns unterhalten müssen. Aber wir haben bis Donnerstag im Camp noch viele gute Einheiten vor uns, um uns auf den WAC am Sonntag vorzubereiten.“ Der Montag steht für die Sturm-Mannen im Zeichen der Regeneration und der körperlichen Arbeit, dazu müssen die Spieler Analyse-Aufträge erledigen und am Abend präsentieren.